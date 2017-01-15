2016年12月178期 千里黑洞共纏結
2016年11月177期 看透大腦
176期 未來，你怎麼想？
175期 玩解構、教邏輯 新程式教育
「現在的學生離不開網路，那麼數年後的學生離不開什麼？」留著一頭性格長髮的台灣大學電機系副教授葉丙成在設計網路課程內容時，心中是這麼想的。...
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Physics
關於量子力學帶給物理學家的哲學困擾，我相信愛因斯坦與海森堡在1926年的一場對話是最生動的解說。以下簡要介紹這段...
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LifeScien
2009年8月，莫拉克颱風在台灣中南部釀成嚴重災情，我當時緊急受派任務至屏東縣林邊、佳冬、崁頂等鄉鎮調查受災動物...
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Ecology
去年美國密西根州弗林特被揭露飲用水含鉛量過高，接著其他州與城市也爆出飲用水含鉛量驟升的消息，全美家長都很驚恐。不...
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Medicine
美國波士頓的九歲小女孩哈瑞斯，從雙親身上遺傳到導致鐮狀細胞疾病的突變基因，這是一種令人體力衰弱、有時還會致命的疾...
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Astronomy
想一窺宇宙最古老的光子所留下的跡象，只要打開古董電視機就行了。轉換頻道時電視螢幕上顫動不已的微小雜訊，正是138...
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EarthScien
地球上空近3550公里處若沒有三枚同步氣象衛星運行，美國的每日天氣預報大概不會這麼精準。而再過不久，預測精準度還...
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InfoTech
「現在的學生離不開網路，那麼數年後的學生離不開什麼？」留著一頭性格長髮的台灣大學電機系副教授葉丙成在設計網路課程...
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Other
「天保九如」是2015年故宮博物院為慶祝90週年、感念300多位捐贈者，推出的精采特展。入口處顯著的展品是新石器...
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高亮度的藍色發光二極體促成光電產業的革命，也照亮我們未來的路。
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最近兩個月來，猿猴類的研究出了頗多令人驚豔的發現，當然都跟人猴之間「知」的落差有很大關係。知是有機的訊息組織，會自我成長。它的核心是智慧...
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「天保九如」是2015年故宮博物院為慶祝90週年、感念300多位捐贈者，推出的精采特展。入口處顯著的展品是新石器時代的玉璧、玉琮和鑲綠松...
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全球原油產出遞減，而能源需求不斷攀升，再生能源的研發又緩不濟急，未來，人類還有燃料可用嗎？美日兩國於2008年6...
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